В Самаре жители и гости города сегодня исполнят «Калинку-малинку» в поддержку сборной России
6 июля 2018 09:08
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6 июля, в преддверии матча 1\4 финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между национальными командами России и Хорватии, Главное управление МВД России по Самарской области совместно с региональным правительством и администрацией города проводит концерт в поддержку сборной России, пишет smr2018.ru.
Концерт начнется в 19.00, у подножия склона площади Славы, на территории амфитеатра (Волжский проспект, у «сухих» фонтанов).
В концертной программе примут участие оркестр Культурного центра регионального главка, самарский муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив «Лаборатория музыки». Со сцены прозвучат музыкальные произведения российской и зарубежной эстрады.
Самарцы и гости города соберутся на концерт, чтобы услышать самые известные и любимые музыкальные композиции в исполнении высокопрофессиональных музыкантов и в знак поддержки нашей футбольной дружины под аккомпанемент оркестра исполнить песню «Калинка-малинка» - один из музыкальных символов России.
В репертуаре музыкантов будут также песни шведского музыкального квартета Abba и британской рок-группы The Beatles.
Напомним, что 7 июля в 18.00 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч Швеция – Англия.
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