В Самаре за два часа до матча Россия-Уругвай количество покупок в магазинах возросло на 35%
10 июля 2018 11:59
149
Во время трансляции игры продажи по всей России упали на 18%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. А за два часа до встречи рост продаж по РФ составил 9%.
Как сообщает Retail.ru со ссылкой на исследование, которое провел оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (Группа Сбербанка), во время матчей ЧМ-2018 с участием России продажи в магазинах сокращались порой на 18%, а перед игрой — возрастали до 55%. Наибольший рост отмечался в тех городах, где играла сборная России.
Так, 7 июля особенно активно следили за игрой в Краснодарском крае и в Сочи, где проходила встреча сборных России и Хорватии. В целом по региону, во время матча снижение продаж составило 11%, а за два часа до него зафиксирован рост числа покупок на 26%. Тем временем, в Сочи присутствие большого числа болельщиков внесло свои коррективы в динамику продаж. Потребительская активность в день матча не угасала: во время игры — объем покупок в городе увеличился на 30%, а за два часа до матча и вовсе был рост на 55%.
25 июня, во время матча между сборными России и Уругвая, который прошел на стадионе "Самара-Арена", количество покупок по всей России выросло на 3% по сравнению с показателями предыдущего месяца. А за два часа до матча рост продаж в РФ составил 15%.
Непосредственно в Самаре и Самарской области во время матча число покупок возросло на 5%. А за два часа до матча – на 35%, пишет СитиТраффик.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
10 июля 2018 13:03
Он выпал в воду из причалившего катера. ЧМ-2018
150
10 июля 2018 12:50
Бельгийцы могут впервые в своей истории выйти в финал. ЧМ-2018
97
10 июля 2018 12:35
По невнимательности он оставил свой рюкзак с вещами в электричке. ЧМ-2018
85
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7357
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7877
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7680
Спорт в регионе
10 июля 2018 13:42
Экспозиция расположится в ТЦ "Гудок". Спорт в регионе
43
10 июля 2018 10:37
Футболисты проводят контрольные игры в Австрии. Спорт в регионе
128
9 июля 2018 17:32
В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из различных регионов РФ, а также представители Белоруссии и Казхастана. Спорт в регионе
306
9 июля 2018 15:28
Спортивная площадка #СпортКоманда63 начинает свою работу ежедневно в 10.00. Спорт в регионе
266
9 июля 2018 15:26
Спорт в регионе
293
9 июля 2018 14:02
Сейчас команда находится на сборе в Австрии. Спорт в регионе
646
9 июля 2018 13:41
Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях. Спорт в регионе
220
Видео
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
162
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
411
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1938
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2357
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
908
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
1037
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
801
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2517
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1579
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2764
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
209
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
567
Мероприятия