В Самаре встретятся сборные Мексики и Бразилии

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Определены финалисты групп F и E в рамках ЧМ-2018. Основной фаворит — сборная Германии заняла 4 место в своей группе и в Самару не приедет.В итоге на стадионе «Самара Арене» в 1\8 финала встретятся команды Мексики и Бразилии. Матч состоится 2 июля.