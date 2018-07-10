В Самаре сотрудники транспортной полиции помогли найти колумбийскому болельщику вещи

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В Самаре сотрудники транспортной полиции вернули колумбийскому болельщику забытый в электропоезде рюкзак.К работникам железной дороги с просьбой о помощи обратился гражданин Колумбии. Мужчина пояснил, что приехал электропоездом из Сызрани (где проживает часть колумбийских болельщиков) в Самару, чтобы поддержать свою команду в предстоящем матче. По невнимательности он оставил свой рюкзак с вещами в электропоезде «Сызрань – Самара».Информация о забытых вещах незамедлительно была передана сотрудникам Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. И уже через пятнадцать минут рюкзак иностранного гостя был найден в вагоне электропоезда, который к этому времени успел проследовать в депо.Сотрудники транспортной полиции оперативно доставили рюкзак со всеми находившимися в нем вещами в дежурную часть на самарском железнодорожном вокзале и передали гражданину Колумбии, сообщает пресс-служба ведомства.