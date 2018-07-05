 В Самаре сотрудники полиции помогли иностранному туристу вернуть утерянные документы и успеть на матч

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В Самаре сотрудники полиции помогли иностранному туристу вернуть утерянные документы и успеть на матчОн забыл их в торговой точке.В Самаре к сотрудникам полиции, находящимся на железнодорожном вокзале, подошли работники торговой точки, которые передали оставленные иностранным туристом документы и билеты на поезд и матч.Полицейские немедленно передали ориентировку о находке в дежурную часть и нарядам, несущим службу, оповестили волонтеров. Стражи правопорядка опросили свидетелей и очевидцев в торговом заведении и просмотрели камеры видеонаблюдения с целю установления направления, в котором ушел мужчина, оставивший документы. Был совершен обход вокзала и прилагающей к нему территории.Через некоторое время к полицейским поступило сообщение от коллег из Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте о том, что к ним обратился иностранный турист, владелец забытых вещей.После необходимых процессуальных действий полицейские вернули билеты и документы владельцу. Болельщик крепко пожал сотрудникам полиции руки и поблагодарил их за оперативно оказанную помощь. Из-за возникшей непредвиденной ситуации турист мог опоздать на начинающийся матч, но полицейские помогли иностранному гражданину успеть на стадион, довезя его на служебной автомашине до остановки общественного транспорта и проконтролировав посадку мужчины на шаттл, следовавший на «Самара-Арену», сообщает облМВД.