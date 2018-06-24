В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
24 июня 2018 21:18
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24 июня вечером в Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу. Участники танцевальных коллективов прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка в поддержку нашей команды. К танцорам присоединились болельщики и волонтеры с флагами, на которых были написаны имена и номера игроков сборной России и тренера. Участники выкрикивали лозунги в поддержку российской футбольной сборной.
Акция вызвала большое и позитивное внимание окружающих всех возрастов, танцевально-музыкальное шествие все более разрасталось. На каждом перекрестке участники останавливались и исполняли разные танцы, от русских народных до брейка, вовлекая в действо и зрителей.
Участие в шествии с удовольствие принимали также иностранные болельщики.
"Мы хотим показать прогрессивную современную молодежь, которая помнит свои корни, любит свою страну", - говорят организаторы. Они надеются, что подобные флешмобы станут доброй традицией.
Напомним, 25 июня на стадионе «Самара Арена» состоится главный матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Уругвая.
Фото: Дильдина Светлана.
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