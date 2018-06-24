В Самаре сегодня пройдёт молодёжное шествие в поддержку сборной России по футболу

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24 июня в Самаре пройдёт шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу (12+). Напомним, 25 июня на стадионе «Самара Арена» состоится главный матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными России и Уругвая, а в субботу российские футболисты уже прилетели в Самару.В воскресенье студенты, волонтеры, участники танцевальных коллективов пройдут по ул.Куйбышева до пл. им. В.В. Куйбышева в поддержку нашей команды. По пути шествия будут выступать творческие коллективы, также участники готовят вокальный и танцевальный флешмобы. Финальный флешмоб пройдёт в фанзоне на пл. им. В.В. Куйбышева.Сбор участников в 18:30 на пересечении ул.Куйбышева и ул.Венцека, сообщает горадминистрация.

Фото: твиттер администрации Самары.