В Самаре протестируют бомбоубежище на стадионе Самара Арена
21 марта 2018 11:50
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В Самаре выбрали подрядчика, который проведет испытания взрывозащитных ограждений в границах Московского и Ракитовского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической. Речь идет о бомбоубежище по периметру стадиона «Самара Арена». Об этом сообщили на сайте госзакупок.
— Подрядчик должен будет выполнить натурные испытания (в условиях его прямого назначения. — Прим. ред.) временного взрывозащитного сооружения. Затем он должен будет предоставить отчет о результатах работы, — сообщают в документах закупки.
На эти цели в Самаре выделят полтора миллиона рублей. Протестировать работу временного бомбоубежища и подготовить документацию подрядчик должен будет в течение месяца со дня подписания договора.
Ранее власти Самарской области решили скорректировать проект благоустройства территории стадиона «Самара Арена». Тогда за эти работы специалистам заплатили 8,7 миллиона рублей. В частности, подрядчики должны были спроектировать архитектурную подсветку стадиона и построить временные взрывозащитные сооружения.
По последним данным, стоимость строительства стадиона «Самара Арена» составляет более 18 миллиардов рублей. Сейчас здесь монтируют второй слой кровли. Другая группа рабочих занимается установкой кресел и отделкой внутренних помещений. Газон для стадиона выращивают в Германии. Его укладку планируют начать при наступлении плюсовой температуры воздуха в городе, пишет 63.ру.
Завершить строительство стадиона планируют в первом квартале 2018 года.
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