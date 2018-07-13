В Самаре пройдет танцевальный парад в честь окончания ЧМ FAFA 2018 в России

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14 июля в 20:00 в Самаре на пешеходной ул. Куйбышева пройдет танцевальный парад в честь окончания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM. По уже сложившейся традиции танцоры пройдут от пл. Революции до Струковского сада (0+). В Самаре вновь воцарится атмосфера шумного праздника, веселья и танцев. На этот раз организаторы обещают смешанный музыкальный формат: зажигательные латиноамериканские танцы, диско, хип-хоп, брейк- данс. Всех жителей и гостей Самары объединит традиционный русский хоровод. Кроме того, участники танцевального парада пронесут флаги - стран участниц ЧМ-2018.Напомним, всего за время Чемпионата мира по футболу в Самаре прошли шесть танцевальных флешмобов. Первый провели в преддверии матча Россия — Уругвай.Перед матчем сборных Бразилии и Мексики в Самаре прошел грандиозный бразильский карнавал, который прогремел на всю страну: были девушки в перьях, чирлидинг, уличный театр «Пластилиновый дождь», оркестр, барабанщики, тысячи зрителей и восторженные отзывы, в том числе, иностранных болельщиков. Последние шествия во время игр сборных Европейских стран на стадионе «Самара Арена» сделали в стиле диско.В субботу 14 июля танцевальный парад пройдет под хештегами:#DanceParadSamara, #карнавалсамара,#самараживетфутболом.