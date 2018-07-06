В Самаре пройдет стритфуд-фестиваль WELCOME FOODBALL CUP
6 июля 2018 10:46
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Команда мобильного проекта «Гастрономическая карта России» познакомит жителей и гостей города с региональными блюдами от лучших шеф-поваров страны.
Фестиваль соберет гурманов на самарской набережной в районе Некрасовского спуска. Сборная кулинаров, рестораторов и производителей продуктов откроет 11 точек питания на колесах. В каждой из них посетителям представят кухню одной футбольной столицы страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Волгограда, Ростов-на-Дону и Сочи. Гости попробуют угощения из мобильной пирожковой и калачной, блюда черноморской и балтийской кухни, бурятские бузы и мордовские пачаты.
Рестораны на колесах будут работать на базе фудтраков «Газель-NEXT». Горьковский автомобильный завод — пионер развития мобильной торговли среди российских производителей — выпускает четыре базовые модификации таких автомобилей для розничных продаж и уличного фастфуда. На их основе доступно уже более 1000 комплектаций, которые производят под заказ для конкретного бизнеса.
На фестивале WELCOME FOODBALL CUP представят фудтраки нескольких типов: как на базе грузового шасси, так и на базе каркасного микроавтобуса «Газель-NEXT». Длина автомобилей — от 6200 до 6800 мм, ширина — от 2720 до 3100 мм. Объем салона — от 14,6 до 16 кубометров — позволяет комфортно работать команде из трех человек. Автомобили оборудованы подъемными витринами, выносными генераторами, баками для воды от 60 до 100 литров. Фудтрак может работать автономно до 5–8 часов и подключаться к внешним источникам питания. Кухня такого ресторана на колесах включает в себя грили и фритюрницы, печи, холодильные шкафы, морозильники и вытяжки. А для персонала предусмотрены гардеробная и санитарная зона, пишет 63.ру.
Караван фудтраков фестиваля проходит по маршруту Сочи — Санкт-Петербург с 15 июня по 14 июля. В Самаре фестиваль состоится 10 июля на самарской набережной в районе Некрасовского спуска с 11:00 до 00:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.
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