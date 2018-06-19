В Самаре откроются консульские пункты Дании и Австралии

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19 и 20 июня в офисном центре «БЭЛ-Плаза» (Самара, Молодогвардейская 204, 9 этаж) состоится торжественное открытие временных консульских пунктов Дании и Австралии.19 июня в 17.00 откроется временный консульский пункт Австралии.20 июня в 11.00 откроется временный консульский пункт Дании.Мобильные консульства разместятся рядом с площадью Куйбышева, на базе АНО «Дирекция-2018». Консульские пункты будут оборудованы необходимой офисной мебелью и оргтехникой, телефонной связью и доступом к беспроводному интернету.Консульские работники Дании и Австралии будут сопровождать болельщиков своих сборных в случае возникновения форс-мажорных ситуаций, сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, матч Дания – Австралия состоится в четверг 21 июня в 16.00 по самарскому времени.