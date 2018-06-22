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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре День матча Россия – Уругвай может стать внеочередным выходным днём

22 июня 2018 10:26
209
В Самаре День матча Россия – Уругвай может стать внеочередным выходным днём
Но это решение останется за работодателем.

В будущий понедельник, в Самаре, пройдёт матч между сборными Уругвая и России. Это будет заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 в группе А. И в этот день 25 июня самарские предприятия могут сделать выходным. С таким предложением выступил глава области Дмитрий Азаров.

Как рассказал врио губернатора, матч России вызовет большой ажиотаж и в на стадионе и на фан-зоне. Если работодатели проявят лояльность к футболу, они отпустят работников пораньше, пишет ПроГородСамара.
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