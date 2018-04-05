Туристов, приехавших в Самару во время чемпионата мира по футболу, поставят на миграционный учет
5 апреля 2018 12:50
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— Регистрация обязательна как для граждан России, так и для иностранцев, — пояснили в ведомстве. — Тем, кто остановится в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах и турбазах, пойдут навстречу. Все процедуры проведут за них администраторы.
Россияне, которые планируют снимать комнату или квартиру во время мундиаля, должны будут обратиться в полицию в течение трех дней. Иностранцам или лицам без гражданства дают на это только сутки. Как правило, процесс занимает не более 15 минут.
Узнать, какие документы необходимо взять с собой, можно на сайте ведомства, пишет 63.ру.
Самара примет шесть матчей мирового первенства. Во время группового этапа на «Самара Арене» пройдут матчи Коста-Рика и Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Россия — Уругвай (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня). 2 июля на самарском стадионе пройдет матч 1/8 финала, а 7 июля — один из четвертьфинальных поединков. По прогнозам самарских чиновников, за месяц в город приедет до полумиллиона болельщиков.
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