Туристический стенд Самары на Фестивале болельщиков FIFA посетили 10 тысяч человек

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Прошла неделя со старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм. Более 100 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Значительная их часть – гости Самары из других регионов России и из-за рубежа. Многие болельщики не только посещают футбольные матчи, но и интересуются историей и знаковыми объектами города. Специально для них на Фанзоне был организован дисплей города-организатора.«Здесь мы рассказываем иностранным и российским туристам о достопримечательностях города, при необходимости помогаем им сориентироваться, даем карты и информационные буклеты», - рассказывает сотрудник презентационного стендаПо ее словам, больше всего туристов, как из России, так и из Европы, интересуют прогулки по Волге, посещение бункера Сталина и музейного комплекса «Самара Космическая». Большая часть из них спрашивает, как пройти на набережную и где находится знаменитый самарский пивзавод.«Мы не только рассказываем, как туда пройти, но и даем историческую справку. Это особенно интересно иностранцам», - добавила Мария Кузнецова.За все время работы Фестиваля болельщиков презентационный стенд посетили около 10 тысяч человек. Здесь можно воспользоваться интерактивной картой на русском, английском или испанском языках. На видеостене транслируются презентационные ролики о достопримечательностях Самары.Самые активные туристы среди иностранцев – костариканцы и австралийцы. Пик посещений стенда пришелся на день открытия, 14 июня, 17 июня – день игры Коста-Рики и Сербии в Самаре, и 19 июня, когда свой второй матч провела сборная России. Его транслировали на экране Фанфеста.Популярностью пользуется логотип Самарской области в форме сердца. С ним очень любят фотографироваться иностранцы.«Вообще они очень активные и веселые. Многие приходят и делятся своими впечатлениями от города, говорят, что у нас очень общительные и доброжелательные люди. Иностранцы удивляются, что так много русских могут общаться на английском», - говорит Мария Кузнецова.Кроме гостей из-за рубежа, экскурсиями по городу интересуются и наши соотечественники из других регионов России: Сибири, Урала, Центрального Федерального округа. Были гости и из Краснодарского края, сообщает пресс-служба облправительства.