Свыше 140 кафе и ресторанов Самары будут транслировать матчи Чемпионата мира по футболу

C 14 июня в Самаре более 140 ресторанов открывают свои двери для футбольных фанатов со всего мира – это официальные данные, предоставленные департаментом промышленности, предпринимательства и туризма. Особенно сильно гостей ждут рестораны, расположенные вблизи фан-зоны, в районе площади Куйбышева.Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов, особенно подчеркнул, что многие рестораны помимо подготовки персонала к приему иностранных гостей, запустили специальные акции на время проведения чемпионата, например – за правильно угаданный счет – напиток в подарок и многие другие. Чтобы уточнить какие именно акции действуют в интересующем вас месте – советуют звонить или мониторить соцсети заведений.«Во всех ресторанах гости и болельщики смогут удобно устроиться, заказать еду и напитки, чувствовать себя комфортно в любую погоду и при этом оставаться в центре главного футбольного события этого года. Кроме матчей там будут организованы и трансляции концертов групп ДДТ 14 июня и «Чайф» 25 июня, которые выступят на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре», - отметил руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов.Всего в зоне туристических маршрутов Самары расположилось 322 объекта общественного питания на 17,7 тыс. посадочных мест, сообщает пресс-служба облправительства.