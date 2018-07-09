Станислав Черчесов заявил о планах показать лучший результат на ЧМ-2022 в Катаре
9 июля 2018 10:39
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Сборная России покажет более высокий результат и пройдет дальше четвертьфинала на чемпионате мира в 2022 году в Катаре. Об этом заявил тренер российской сборной Станислав Черчесов на встрече с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах, передает «Интерфакс».
«Мы были вместе, вы были 12–13–14–15–16-ми нашими игроками. Мы хотели пройти дальше, но нам не удалось. Через четыре года в Катаре мы сделаем лучше, но без вас будет сложно. Так что все туда», — отметил он.
Ранее, 7 июля, сборные России и Хорватии сыграли в матче за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Основное время игры закончилось со счетом 1:1. В ходе двух дополнительных таймов команды забили еще по одному голу. Итог матча определила серия пенальти, в которой россияне уступили хорватам (3:4).
После поражения национальной сборной президент России Владимир Путин пригласил Черчесова и игроков на мероприятие, чтобы подвести итоги чемпионата и обсудить вопросы наследия ЧМ в России.
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