Я нашел ошибку
Главные новости: 
По результатам прошлого года региону удалось укрепить позиции в рейтинге на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране.
Дмитрий Азаров проводит очередное заседание совета по улучшению инвестиционного климата в регионе
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата).
788 выпускников самарских школ награждены медалями «За особые успехи в учении»
Коммунисты приняли неожиданное решение.
Хинштейну придется конкурировать на довыборах в Госдуму с товарищем Абдалкиным
Самара увековечила память о ЧМ на долгие годы
Самара увековечила память о ЧМ на долгие годы
На улице Победы, в районе пересечения с Каховской, Lada Priora врезалась в трамвай
На улице Победы, в районе пересечения с Каховской, Lada Priora врезалась в трамвай
В ходе встречи замдиректора ФСПП Владимир Воронин представили нового руководителя Управления ФСПП по Самарской области - главного судебного пристава Самарской области Закира Муратова.
Дмитрий Азаров провел встречу с руководством федеральной службы судебных приставов
Во время встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности службы судебных приставов на территории Самарской области.
Состоялась встреча главного федерального инспектора по Самарской области и руководства Федеральной службы судебных приставов
Новый центр оказания услуг для бизнеса в Самаре официально откроется 29 июня
Новый центр оказания услуг для бизнеса в Самаре официально откроется 29 июня
сегодня  Среда, 27 июня, 17:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/06:
USD 62.79
-0.16
EUR 73.41
0.1
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Стали известны четыре пары соперников в 1/8 финала чемпионата мира

27 июня 2018 12:45
178
Стали известны четыре пары соперников в 1/8 финала чемпионата мира
Первые поединки плей-офф будут сыграны уже 30 июня.

После завершения турнирной борьбы в группах С и D стали известны новые участники плей-офф чемпионата мира-2018 и, соответственно, полностью определились четыре пары соперников по 1/8 финала турнира в России.

Суббота, 30 июня

17:00 Франция – Аргентина
21:00 Уругвай – Португалия

Воскресенье, 1 июля

17:00 Испания – Россия
21:00 Хорватия – Дания

Еще четыре пары 1/8-й окончательно определятся в среду и четверг по итогам матчей в группах F, E, H и G, пишет xsport.ua.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
27 июня 2018  14:32
Африканцы заселились в отель «Lotte Hotel», где ранее жили сборные Уругвая, Коста-Рики и Дании.
Сборная Сенегала прилетела в Самару на матч с Колумбией
Африканцы заселились в отель «Lotte Hotel», где ранее жили сборные Уругвая, Коста-Рики и Дании.   ЧМ-2018
111
27 июня 2018  12:45
Стали известны четыре пары соперников в 1/8 финала чемпионата мира
Стали известны четыре пары соперников в 1/8 финала чемпионата мира
Первые поединки плей-офф будут сыграны уже 30 июня. ЧМ-2018
177
27 июня 2018  12:20
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. ЧМ-2018
207
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7280
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7810
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7631
Весь список
Спорт в регионе
27 июня 2018  12:37
Самарские гандболистки отличились на Спартакиаде Молодежи России
Самарские гандболистки отличились на Спартакиаде Молодежи России
Наша команда заняла 3 место! Спорт в регионе
120
26 июня 2018  20:45
В Самаре прошла пресс-конференция Дмитрия Шляхтина
В Самаре прошла пресс-конференция Дмитрия Шляхтина
  Спорт в регионе
1531
26 июня 2018  17:11
В ходе турнира состоялся обмен контактами, что является важной составляющей в развитии взаимодействия между двумя странами.
Между делегацией швейцарских СМИ и командой Самарской области состоялся турнир по боулингу
В ходе турнира состоялся обмен контактами, что является важной составляющей в развитии взаимодействия между двумя странами.  Спорт в регионе
347
26 июня 2018  12:20
«Крылья Советов» арендуют стадион «Самара Арену» для домашних матчей в Премьер-лиге
«Крылья Советов» арендуют стадион «Самара Арену» для домашних матчей в Премьер-лиге
Новый сезон РФПЛ стартует 29 июля. Спорт в регионе
388
25 июня 2018  16:58
Уругвайцы прогуливаются по улицам Самары
Уругвайцы прогуливаются по улицам Самары
  Спорт в регионе
729
25 июня 2018  13:37
На поддержку
На поддержку "Крыльев Советов" из бюджета Самарской области выделили дополнительно 370 млн рублей
Эти деньги необходимо футбольному клубу для того, чтобы закрепиться в Премьер-Лиге. Спорт в регионе
332
25 июня 2018  11:18
"Крылья Советов" одержали первую победу на сборе в Сербии
Следующий матч на сборе в Сербии "Крылья" проведут 27 июня. Спорт в регионе
326
Весь список


Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1681
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
602
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
682
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
158
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
108
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
114
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
987
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2307
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
99
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
493
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
778
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
946
Весь список

Мероприятия
В Самаре стартует летний джазовый фестиваль «Джаз в Струковском»
В Тольятти состоится XI фестиваль музыки и искусств «Тремоло»
Программа Фестиваля болельщиков в Самаре на 27 июня
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда