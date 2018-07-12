Стадион «Самара Арена» посетило 250 тысяч болельщиков

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«Стадион «Самара Арена» посетило 250 тысяч человек, фанзону более 600 тысяч болельщиков», - заявил врио вице-губернатораОб этом сообщает Департамент информационной политики региона."Мы совершенно четко понимаем наш план действий на ближайшую перспективу. В том числе, по дальнейшему использованию стадиона СамараАрена", - отметил Александр Фетисов.

Он также отметил, что стадион СамараАрена станет домашней ареной ФК "Крылья Советов" 31 июля здесь пройдёт матч "Крылья Советов - ЦСКА".

Александр Фетисов также рассказал, что на территории стадиона СамараАрена разместится центр спортивной медицины, спортивные и танцевальные школы. Временные сооружения будут использоваться для развития разных видов спорта, в том числе, пляжного футбола, велосипедного спорта и так далее.

Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов: "С 1 января 2019 года стадион "Самара Арена" может быть передан в региональную собственность. Планируется, что в течение 5 лет расходы на содержание стадиона будут субсидироваться из средств федерального бюджета".