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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Стадион «Локомотив» в Самаре трансформировался в палаточный городок

16 июня 2018 10:14
Стадион «Локомотив» в Самаре трансформировался в палаточный городок
Там создали «зону ожидания» для болельщиков.

Стадион «Локомотив» закончил приготовления к ЧМ-2018. Во время матчей «Локомотив» превратится в «зону ожидания» для болельщиков, прибывающих и уезжающих из Самары, где они, правда с минимальными удобствами, могут скоротать время до игры или до поезда.

Болельщики смогут полежать в палатках. Или прямо на искусственной траве, поиграть в футбол, угоститься дошираком и пирожками и подзарядить разрядившиеся гаджеты. «Буферная зона» будет работать по три дня: за день до матча, в день матча и день после. Сегодня в полночь буферная зона открылась в первый раз, передает СО "ОНЛАЙН".
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Комментарии



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