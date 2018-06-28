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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сегодня в Самару привезли болельщиков из Колумбии

28 июня 2018 13:24
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Сегодня в Самару привезли болельщиков из Колумбии
Также сегодня доставят и Сборную Швейцарии.

28 июня в аэропорту Курумоч впервые совершил посадку широкофюзеляжный Boeing 777-300ER авиакомпании "Россия", который доставил несколько сотен болельщиков сборной Колумбии в Самару. Воздушное судно авиакомпании "Россия" с именем "Магадан " прибыло рейсом FV4015 из Москвы.

Также сегодня авиакомпания "Россия" рейсом №1098 Нижний Новгород - Самара доставит в Самару Сборную Швейцарии. Воздушное судно Airbus A319 "Воронеж" прибудет в Курумоч в 14.50, сообщил НИА "Самара" источник в авиаотрасли.
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