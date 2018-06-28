Сегодня в Самару привезли болельщиков из Колумбии

160

28 июня в аэропорту Курумоч впервые совершил посадку широкофюзеляжный Boeing 777-300ER авиакомпании "Россия", который доставил несколько сотен болельщиков сборной Колумбии в Самару. Воздушное судно авиакомпании "Россия" с именем "Магадан " прибыло рейсом FV4015 из Москвы.Также сегодня авиакомпания "Россия" рейсом №1098 Нижний Новгород - Самара доставит в Самару Сборную Швейцарии. Воздушное судно Airbus A319 "Воронеж" прибудет в Курумоч в 14.50, сообщил НИА "Самара" источник в авиаотрасли.