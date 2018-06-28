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Напоминаем, что сегодня в Самаре матч Сенегал - Колумбия. Вход для болельщиков на "Самара Арену" откроется в 15:00. Подготовлены спортивная и музыкальная программы. Рекомендуем приезжать заранее и учитывать жаркую погоду!На игре ожидается присутствие около 20 тысяч болельщиков сборной Колумбии.Гостей стадиона перед матчем развлекут аниматоры, для болельщиков подготовлена спортивная и музыкальная программы. Будут работать точки продаж еды и напитков, а также официальные магазины сувенирной продукции FIFA. Напоминаем, приобрести продукцию можно за наличные деньги или используя карту VISA.