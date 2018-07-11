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Сегодня станет известен второй финалист чемпионата мира по футболу. На московском стадионе «Лужники» в полуфинальном матче сыграют сборные Хорватии и Англии. Прямую трансляцию будут вести телеканал Россия, радиостанции Вести ФМ и Маяк. Начало в 21:00.Хорваты ранее никогда не играли в финалах мировых первенств, англичане могут добраться до решающего матча впервые с 1966 года, когда они победили на домашнем турнире. Во вторник футболисты сборной Франции первыми завоевали путевку в финал чемпионата мира.В матче, который прошёл в Петербурге, французы одержали победу над национальной командой Бельгии – 1:0. Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира в третий раз в истории, ранее команда играла в решающих матчах мировых первенств в 1998 и 2006.В финале сборная Франции сыграет с победителем пары Англия – Хорватия. Бельгийская же команда поборется в матче за бронзовые медали, передает Радио Маяк.