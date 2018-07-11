Я нашел ошибку
Главные новости: 
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения по муниципальным образованиям Самарской области будет утверждаться один раз в год
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения по муниципальным образованиям Самарской области будет утверждаться один раз в год
Ремонт магистралей Тольятти картами близится к завершению
Ремонт магистралей Тольятти картами близится к завершению
Жители Тольятти не смогли поучаствовать в мундиале
Жители Тольятти не смогли поучаствовать в мундиале
Иностранцы помогут восстановить старинные дома в Самаре
Иностранцы помогут восстановить старинные дома в Самаре
Госдума отклонила законопроект 2003 года о гендерном равенстве
Госдума отклонила законопроект 2003 года о гендерном равенстве
АСВ начнет выплаты возмещений по счетам в самарском Газбанке не позднее 25 июля
АСВ начнет выплаты возмещений по счетам в самарском Газбанке не позднее 25 июля
Прокуратура Чапаевска через суд требует взыскать неустойку с должников по алиментам
Прокуратура Чапаевска через суд требует взыскать неустойку с должников по алиментам
В Тольятти полиция задержала пьяного водителя, увидев сообщение в Интернете
В Тольятти полиция задержала пьяного водителя, увидев сообщение в Интернете
сегодня  Среда, 11 июля, 13:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/07:
USD 62.44
-0.39
EUR 73.35
-0.59
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сегодня станет известен второй финалист чемпионата мира по футболу

11 июля 2018 09:03
146
Сегодня станет известен второй финалист чемпионата мира по футболу
В полуфинальном матче сыграют сборные Хорватии и Англии.

Сегодня станет известен второй финалист чемпионата мира по футболу. На московском стадионе «Лужники» в полуфинальном матче сыграют сборные Хорватии и Англии. Прямую трансляцию будут вести телеканал Россия, радиостанции Вести ФМ и Маяк. Начало в 21:00.

Хорваты ранее никогда не играли в финалах мировых первенств, англичане могут добраться до решающего матча впервые с 1966 года, когда они победили на домашнем турнире. Во вторник футболисты сборной Франции первыми завоевали путевку в финал чемпионата мира.
В матче, который прошёл в Петербурге, французы одержали победу над национальной командой Бельгии – 1:0. Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира в третий раз в истории, ранее команда играла в решающих матчах мировых первенств в 1998 и 2006.

В финале сборная Франции сыграет с победителем пары Англия – Хорватия. Бельгийская же команда поборется в матче за бронзовые медали, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
11 июля 2018  12:53
Жители Тольятти не смогли поучаствовать в мундиале
Жители Тольятти не смогли поучаствовать в мундиале
Только 2% жителей Автограда посетили матчи чемпионата на «Самара Арене» ЧМ-2018
49
11 июля 2018  10:09
Программа фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля Состоится трансляция полуфинала между сборными Англии и Хорватии.
Программа фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля
Состоится трансляция полуфинала между сборными Англии и Хорватии. ЧМ-2018
151
11 июля 2018  09:55
Путин поздравил Макрона с победой сборной Франции в полуфинале ЧМ-2018
Путин поздравил Макрона с победой сборной Франции в полуфинале ЧМ-2018
Кроме того, президент России приветствовал по телефону короля бельгийцев Филиппа. ЧМ-2018
113
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7362
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7882
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7685
Весь список
Спорт в регионе
10 июля 2018  21:26
Базовая стоимость клубных абонементов на все домашние матчи
Футбольный клуб "Крылья Советов" представляет билетно-абонементную программу на сезон 2018/19
Базовая стоимость клубных абонементов на все домашние матчи "Крыльев" от 4000 рублей.  Спорт в регионе
461
10 июля 2018  21:01
Соревнования пройдут до 18 июля.
В Самаре стартовал этап Кубка России по шахматам — «Мемориал Полугаевского»
Соревнования пройдут до 18 июля.  Спорт в регионе
397
10 июля 2018  17:23
В командных соревнованиях 1 место заняла «Самара».
В Москве прошел чемпионат России по мини-гольфу: спортсмены самарской области - лучшие в стране!
В командных соревнованиях 1 место заняла «Самара».  Спорт в регионе
219
10 июля 2018  14:35
В них принимали участие 80 спортсменов из 15 стран.
Боксеры школы "Ринг" завоевали медали международных соревнований
 В них принимали участие 80 спортсменов из 15 стран.   Спорт в регионе
342
10 июля 2018  14:30
Вид испытания: стрельба из электронного оружия из положения сидя.
11 июля в "МТЛ Арене" можно выполнить испытания ГТО по стрельбе
Вид испытания: стрельба из электронного оружия из положения сидя.  Спорт в регионе
238
10 июля 2018  13:42
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
Экспозиция расположится в ТЦ "Гудок". Спорт в регионе
185
10 июля 2018  10:37
«Крылья Советов» планируют поддержать деньгами из федерального бюджета
«Крылья Советов» планируют поддержать деньгами из федерального бюджета
Футболисты проводят контрольные игры в Австрии. Спорт в регионе
220
Весь список


Видео
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
242
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
439
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1964
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2387
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
931
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
1060
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
828
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2546
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1604
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2785
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
217
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
570
Весь список

Мероприятия
Программа фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля
В Тольятти сотрудники ГИБДД организовали для воспитанников детских лагерей увлекательный квест
Военная делегация из Узбекистана изучит опыт боевой подготовки 2-й армии ЦВО в Поволжье
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда