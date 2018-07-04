Сегодня и завтра фанфест в Самаре не работает
4 июля 2018 10:44
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4 и 5 июля ФанФест работать не будет, т.к. нет матчей. Площадка откроется 6 июля, когда в Нижнем Новгороде и Казани пройдут игры четвертьфиналов. А 7 июля будет два важных матча - на «Самара Арене» между Англией и Швецией и в Сочи между нашей командой и Хорватией, сообщает Департамент информационной политики региона.
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4 июля 2018 10:44
Площадка откроется 6 июля. ЧМ-2018
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В целом он остался доволен своим выбором Самары как города, который он посетил в ходе ЧМ. ЧМ-2018
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