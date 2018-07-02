Сегодня авиакомпания "Россия" доставит в Самару болельщиков Бразилии и Мексики

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Рейс №4033 Москва - Самара, который выполняется на воздушном судне Boeing 737-800 "Белгород" VP-BOD, привезет болельщиков Бразилии. Планируемое время прибытия: 11.55ч.Болельщики Мексики прилетят рейсом №4023 Москва - Самара на Boeing 777-300 "Екатеринбург" EI-XLP в 13.10ч. (еще один рейс с болельщиками на широкофюзеляжном самолете), сообщил НИА "Самара" источник в авиаотрасли.