Сегодня авиакомпания "Россия" доставит в Самару болельщиков Бразилии и Мексики
2 июля 2018 10:23
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Рейс №4033 Москва - Самара, который выполняется на воздушном судне Boeing 737-800 "Белгород" VP-BOD, привезет болельщиков Бразилии. Планируемое время прибытия: 11.55ч.
Болельщики Мексики прилетят рейсом №4023 Москва - Самара на Boeing 777-300 "Екатеринбург" EI-XLP в 13.10ч. (еще один рейс с болельщиками на широкофюзеляжном самолете), сообщил НИА "Самара" источник в авиаотрасли.
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