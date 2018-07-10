Сборные Франции и Бельгии встретятся сегодня в полуфинальном матче ЧМ-2018
10 июля 2018 12:50
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Сборные Франции и Бельгии сыграют сегодня в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Бельгийцы могут впервые в своей истории выйти в финал, тогда как их соперники намерены повторить успех 1998 и 2006 годов.
Матч между двумя командами многие специалистами называется "скрытым финалом", отмечая, что именно сборные Франции и Бельгии из оставшихся на турнире участников показывают наиболее содержательный футбол. Бельгийцы, в частности, остаются единственной командой на турнире, которая одержала пять побед в основное время.
На сегодняшний матч в Санкт-Петербург приедут бельгийская королевская чета и президент Франции. Для бельгийских болельщиков организованы три чартерных рейса из Брюсселя, передает Радио Маяк.
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