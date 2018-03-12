Сборная Самары по ушу заняла второе общекомандное место на Чемпионате ПФО

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С 1 по 5 марта в Казани проходил Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа России 2018 года по спортивному и традиционному ушу. В соревнованиях принимали участие более 350 спортсменов из регионов, представляющих Приволжский федеральный округ - Саратовской, Нижегородской, Самарской областей, Пермского края, Чувашии, Удмуртии, Башкирии и Татарстана.Сборная Самарской области впервые поднялась на 2 место в командном зачете, уступив только команде Пермского края. В серьёзной борьбе юные самарские ушуисты завоевали 45 медалей (7 золотых,19 серебряных и 19 бронзовых).Пятеро воспитанников Самарской федерации ушу в условиях сложнейшей спортивной конкуренции отобрались на следующий соревновательный этап - Чемпионат России по ушу, который пройдёт в конце марта в Москве.