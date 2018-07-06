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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Сборная Швеции прилетела в Самару

6 июля 2018 13:46
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Сборная Швеции прилетела в Самару
Команда провела тренировку на «Самара Арене».

Сборная Швеции прилетела в город и провела тренировку на «Самара Арене», сообщает "СО ОНЛАЙН". Уже завтра футболисты встретятся на нашем стадионе со сборной Англии в матче ¼ финала ЧМ-2018.
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Комментарии



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