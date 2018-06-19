Сборная России по футболу сегодня сыграет с египтянами

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Сборная России по футболу сегодня во втором туре группового этапа сыграет с египтянами. Матч пройдет в Петербурге и начнется в девять вечера. Трансляцию будет вести телеканал «Россия». Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что наша сборная выполнила план подготовки к игре с командой Египта. Он подчеркнул, что верит в сборную России и своих игроков.По словам тренера, его футболисты не обольщаются победой над сборной Саудовской Аравии. Кроме того сегодня предстоит игра с командой, которая действует по другой тактике.Наша сборная стартовала на чемпионате мира с победы над Саудовской Аравией со счетом 5:0 в Москве.