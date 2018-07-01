Сборная Бразилии прилетела в Самару
1 июля 2018 11:24
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В ночь на воскресенье, 1 июля, в самарский аэропорт Курумоч прилетела сборная Бразилии по футболу, сообщает 63.ru. Гостей разместили в отеле Lotte. Именно здесь на время матча разместили спортсменов. Сборная Мексики прибыла в Самару днем ранее.
В понедельник, 2 июля, футболисты сыграют на Самара Арена в матче 1/8 финала ЧМ-2018.
В предыдущих сражениях футбольного чемпионата 2018 года сборная Мексики набрала 6 очков и заняла второе место в группе F. Свой последний матч в групповом этапе мексиканцы проиграли шведам. Бразильцы, обыграв команду Сербии со счетом 2:0, набрали 7 очков и стали лидерами группы E.
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