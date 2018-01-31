Самые дорогие квартиры во время проведения матчей 1/8 финала ЧМ-2018 оказались в Самаре
31 января 2018 09:29
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Специально к чемпионаты мира по футболу в городах, где пройдут матчи, открылись новые гостиницы, рестораны и кафе. Мест в отелях на всех не хватит, и предприимчивые местные жители решили предоставить свое жилье на время соревнований в посуточную аренду. Цены в гостиницах и хостелах на даты матчей выросли, но не намного. В отличие от квартир, которые владельцы предлагают за 100 тысяч рублей и даже за 1 млн рублей за ночь, пишет АиФ.
Издание подготовило тест, пройдя который можно узнать, за сколько можно будет снять квартиру в разных городах.
По цене на квартиры Самара обошла Сочи и Санкт-Петербург.
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