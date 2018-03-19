Самарцы намерены улететь из города на период мундиаля
19 марта 2018 09:29
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Туроператоры отмечают среди жителей «футбольных» городов рост спроса на туры на период мундиаля. Причем максимальный спрос пришелся именно на те даты, в которые пройдут футбольные матчи: на вторую половину июня — начало июля уже практически отсутствуют места в самолетах на самые популярные направления. Так куда же еще есть возможность уехать жителям городов России на время футбольной эпопеи?
По данным крупнейшего российского поисковика авиабилетов Aviasales.ru, в отличие от своих соседей жители Самары улетают не от футбольного первенства, а в один из его эпицентров. Это объясняется непреодолимым желанием увидеть главные футбольные баталии — матчи открытия и финал — своими глазами на главных стадионах страны. Сервис Aviasales.ru позволяет выбрать и купить авиабилеты Самара — Санкт-Петербург и Самара — Москва на очень выгодных условиях.
Несмотря на регистрируемый ажиотаж на туры, очередей в авиакассы до сих пор не наблюдается. Это объясняется главным трендом этого сезона — самостоятельной покупкой туров и авиабилетов из Самары с помощью системы онлайн-бронирования. Причем подобное решение популярно при бронировании не только внутренних, но и внешних перелетов. Поисковый сервис сам сравнивает цены на авиабилеты по 728 авиакомпаниям и сотням мировых тревелсайтов и находит самые выгодные предложения.
Онлайн-покупка авиабилетов дает возможность расширенного поиска по датам предполагаемой поездки, выбора варианта перелета и перевозчика. На сегодня прямые рейсы из Самары осуществляют 13 авиакомпаний, в их числе: Аэрофлот, Utair, S7 Airlines, Руслайн, Победа и IrAero.
Но не стоит забывать, что чем ближе к событию, тем меньше выбор и выше цена — за месяц на авиабилеты из Самары она может вырасти более чем на 34%, пишет 63.ру.
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