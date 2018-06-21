Самарцам напоминают, что вход на стадион Самара Арена открывается за 3 часа до матча
21 июня 2018 12:48
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Администрация городского округа Самара напоминает о том, что вход на стадион открывается за 3 часа до начала матча. В это время можно комфортно зайти на стадион. Для жителей и гостей города будет организована развлекательная программа.
Напоминаем, в Самаре матчи пройдут на стадионе «Самара-Арена» 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля. Для удобства зрителей в эти дни будут работать специальные маршруты спортивных соревнований http://samadm.ru/media/news/15271/.
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