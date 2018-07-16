Самарский трамвай привез на матчи ЧМ более 93 000 человек!

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Во время ЧМ-2018 в городе были организованы специальные спортивные маршруты, которые должны были осуществлять пассажироперевозки до «Самара-Арена». Шесть маршрутов обслуживались автобусами - шатлами, один (S5)-трамваем.Движение на S5 осуществлялось 87 единицами подвижного состава. Интервал между трамваями составлял 2 минуты. Завершающий движение трамвай S5 уходил cо стадиона с последними пассажиры за полночь. А 7 июля, в день заключительного матча в нашем городе, трамвай отбыл с «Самара – Арена», в город в 01-48, сообщает самарское ТТУ.За более чем вековую историю самарского трамвая число перевезенных на «Самара-Арена» является абсолютным рекордом. За шесть дней на стадион трамваем было привезено более 93 тысяч пассажиров. Это и волонтеры, и футбольные фанаты, и горожане, решившие посмотреть на новый стадион, почувствовать атмосферу праздника.