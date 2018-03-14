Самарские медики готовы к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018

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Более двух лет назад в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм в Самаре была сформирована команда из 250 медиков. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры готовились к работе в условиях проведения крупнейших международных соревнований, шаг за шагом проходя многоуровневую систему подготовки по медицинским специальностям и английскому языку. На экзаменах, которые прошли 5 марта на базе уполномоченной медицинской организации FIFA ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» по нескольким направлениям, врачи действовали уверенно и слаженно: оказывали сердечно-легочную реанимацию, эвакуировали «пострадавших», отвечали на вопросы по билетам, давали пояснения строгим экзаменаторам и общались с «гостями-иностранцами». Семь членов команды прошли тренинги во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». Сейчас они вернулись с обновленными знаниями и уже проводят обучение своих коллег по разработанной программе.Теоретические знания медиков постоянно подтверждаются практикой. Команда медиков успела поработать на молодежном форуме «iВолга», Грушинском фестивале, есть и бесценный опыт работы непосредственно в условиях стадиона, когда врачи сопровождают матчи футбольного клуба «Крылья Советов» на его домашнем стадионе «Металлург».«У нас три формата оказания медицинской помощи: формат мобильной бригады, медицинского пункта и бригады скорой медицинской помощи, – пояснил главный врач на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в городе Самаре Армен Бенян. – Мы прорабатываем всевозможные неотложные и чрезвычайные ситуации, которые когда-либо имели место на различных крупных футбольных соревнованиях. Это давка, пожар, землетрясение, хулиганство, наводнение… Все эти сценарии отработаны нашей медицинской командой с учетом особенностей и условий стадиона, поведения людей».Накануне ответственного экзамена состоялось рабочее совещание медицинской команды чемпионата: главных врачей лечебных учреждений области, представителей регионального министерства здравоохранения и Самарского государственного медицинского университета, на котором обсуждалась готовность системы здравоохранения Самарской области к мировому первенству. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, к оказанию специализированной помощи жителям и гостям города должны быть готовы все лечебные учреждения губернии, не только уполномоченные медицинские организации, обслуживающие клиентские группы FIFA и болельщиков. К примеру, весьма вероятно участие специалистов Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, Самарского областного наркологического диспансера. Число задействованных бригад скорой медицинской помощи к чемпионату будет доведено до 70.Совсем скоро проэкзаменованные медики снова выйдут «в поля», на этот раз футбольные. Им предстоит участвовать в тестовых матчах на стадионе «Самара Арена», сообщает пресс-служба облправительства.