Самара запомнилась болельщикам и туристам бурлаками, ракетой и Паниковским

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ПАО «МТС» проанализировал статистику использования интерактивного туристического гида «Виртуальная прогулка» в дни главного футбольного первенства. По данным оператора, общее количество переходов на страницу виртуального путеводителя составило более 40 тысяч, причем почти 50% пользователей слушали аудиогиды на английском языке.В число самых популярных у туристов достопримечательностей попали музей «Самара Космическая», бункер Сталина, Жигулевский пивзавод, Струковский сад, площадь Куйбышева, площадь Славы, католический костел, скульптуры «Красноармеец Сухов» и «Бурлаки на Волге», установленные на старой набережной, а также недавно отреставрированный спуск у Ладьи. Кроме гостей города, сканировавших QR-коды с информационных пюпитров, по странице интерактивного гида МТС на портале izi.travel виртуально «гуляли» и жители Уфы, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов.Пик переходов на «Виртуальную прогулку» (около четырех тысяч) пришелся на 27 июня – день, когда в Самаре проходил матч Россия-Уругвай и в город съехались болельщики нашей сборной со всех уголков страны.«Запуская «Виртуальную прогулку» накануне главного спортивного события года, мы не сомневались, что проект вызовет живой интерес и у туристов, и у жителей нашего города, но результат превзошел самые смелые наши ожидания. По статистике, лишь 10-15% пользователей переходит по коду или ссылке, размещенным на оффлайн-носителе, так что можно с уверенностью говорить, что с помощью наших пюпитров с историей Самары уже познакомились сотни тысяч человек. Я рад, что наша «Виртуальная прогулка» стала одной из визитных карточек города, и МТС обязательно будет поддерживать и развивать этот проект», - рассказал директор самарского филиала МТС Александр Меламед.