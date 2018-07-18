Самара вошла в топ-5 городов ЧМ-2018 в Интернете
18 июля 2018 09:47
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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных в Интернете городов Чемпионата Мира-2018 по футболу, прошедшего в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Рейтинг составлен по данным анализа поисковых запросов городов в Интернете во время ЧМ-2018.
Самара вошла в первую пятерку городов ЧМ-2018 в Интернете с 30 млн поисков города во время чемпионата.
Москва (более 170 млн запросов), Санкт-Петербург (более 50 млн), Екатеринбург (более 42 млн), Нижний Новгород (более 30 млн), Самара (30 млн), Казань (более 25 млн), Сочи (более 20 млн), Волгоград (19 млн), Ростов-на-Дону (более 17 млн) и Калининград (12 млн) вошли в топ-10 самых популярных в Интернете городов ЧМ-2018, которые искали в Интернете туристы и болельщики Чемпионата мира-2018. Саранск (7 млн поисков) не вошел в интернет-десятку городов ЧМ-2018.
Самара заняла итоговое шестое место по числу зрителей матчей среди городов ЧМ-2018 после Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода и Казани, опередив Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Калининград и Екатеринбург.
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