Самара вошла в первую пятерку популярных городов Фестиваля болельщиков ЧМ-2018
23 июля 2018 09:07
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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных у болельщиков городов Чемпионата мира-2018 по футболу по числу посетителей площадок Фестиваля болельщиков ЧМ-2018.
Самара с более 600 тысяч посетителей Фестиваля болельщиков вошла в топ-5 городов ЧМ-2018.
Москва (1 млн 870 тыс.), Санкт-Петербург (1 млн 303 тыс.), Казань (738 тыс.), Нижний Новгород (более 600 тыс.), Самара (600 тыс.), Волгоград (600 тыс.), Сочи (более 500 тыс.), Ростов-на-Дону (500 тыс.), Саранск (400 тыс.), Калининград (385 тыс.), Екатеринбург (310 тыс.) составили первую десятку городов ЧМ-2018 по числу болельщиков, посетивших официальные фан-зоны Фестиваля болельщиков Чемпионата мира-2018.
Рейтинг городов составлен по результатам анализа данных посещаемости официальных фан-зон ЧМ-2018.
В Самаре официальная фан-зона Фестиваля болельщиков во время ЧМ-2018 работала на площади Куйбышева.
7,7 млн человек посетили Фестиваль болельщиков в 11 городах России во время ЧМ-2018, что на 2,5 млн больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии.
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