Самара входит в топ-7 по посещаемости по итогам группового этапа ЧМ-2018
29 июня 2018 10:09
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Аналитическое агентство ТурСтат представило, сколько зрителей посмотрели матчи Чемпионата мира-2018 в 11 городах России на групповом этапе ЧМ-2018 по футболу с 14 по 28 июня 2018 года.
Более 2 млн 177 тысяч человек увидели матчи чемпионата по футболу на стадионах Росиии на групповом этапе, а в среднем - более 45 тысяч зрителей побывало на матче чемпионата.
На стадионе "Лужники" в Москве прошли самые популярные матчи ЧМ-2018, а на "Екатеринбурге Арене" - самый плохопопулярный матч. 78 тысяч 11 зрителей увидели все четыре матча в "Лужниках", а матч в Екатеринбурге - 27 тысяч 15 зрителей.
Самара занимает 7 место по числу зрителей матчей ЧМ-2018 по итогам групповой стадии.
В топ-10 городов ЧМ-2018 по посещаемости матчей группового этапа вошли Москва (489 тысяч зрителей, 61 тысяча в среднем за матч), Санкт-Петербург (257 тысяч/ 64 тысячи за матч), Сочи (176 тысяч/ 44 тысячи за матч), Ростов-на-Дону (173 тысячи/ 43 тысячи за матч), Нижний Новгород (172 тысячи/ 43 тысячи за матч), Казань (169 тысяч/ 42 тысячи за матч), Самара (163 тысячи/ 41 тысяча за матч), Волгоград (161 тысяча/ 40 тысяч за матч), Саранск (160 тысяч/ 40 тысяч за матч), Калининград (132 тысячи/ 33 тысячи за матч) и Екатеринбург (125 тысяч/ 31 тысяча за матч).
В первую десятку самых посещаемых матчей группового этапа ЧМ-2018 вошли четыре матча на стадионе "Лужники" в Москве, которые увидели по 78 тысяч 11 зрителей, четыре матча на стадионе "Санкт-Петербург", где было по 64 тысячи 468 зрителей, один матч на стадионе "Фишт" в Сочи (44 тысячи 287 зрителей) и матч на стадионе "Спартак" в Москве (44 тысяч 190 зрителей).
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