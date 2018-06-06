Самара стала одним из участников акции «От первых - XXI-му»

Как сообщалось ранее, с 14 июня по 15 июля в Росcии пройдет XXI Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Самара станет не просто одним из городов, принимающих матчи мирового первенства, но и тем местом, куда уже в первой части турнира приедут сразу три команды из Латинской Америки: колумбийцы, костариканцы и уругвайцы.В этом списке особо выделяется Уругвай. В 1930 г. именно в уругвайской столице Монтевидео состоялся первый в истории Чемпионат мира по футболу FIFA. Но еще в 1928 году уругвайская рабочая сборная стала первой южноамериканской командой, с которой сыграли советские футболисты. В том году в Москве, под эгидой Коминтерна, прошел открытый футбольный турнир всесоюзной Спартакиады, который некоторые историки называют «красным чемпионатом мира». После этой Спартакиады сборная Уругвая совершила турне по Волге, в ходе которого по пути из Нижнего Новгорода в Сталинград побывала и на широте Самары.Всё это породило инициативу российско-уругвайского Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк (ИББА), Уругвайской ассоциации футбола, администрации стадиона «Сентенарио», мэрии Монтевидео и посольства России в Уругвае провести акцию под названием «От первых - XXI-му» (речь идет и о XXI веке, и о XXI чемпионате).В итоге, в начале мая образец исторического грунта был изъят из газона стадиона «Сентенарио», объявленного FIFA историческим монументом мирового футбола. Грунт был доставлен в Россию в канун недавнего Санкт-Петербургского международного экономического форума. В первый день работы форума специальный контейнер с грунтом из Монтевидео был распакован в прямом эфире телеканала «Россия-24» в присутствии делегатов от стран Латинской Америки и Карибского бассейна, руководства «Росконгресса» и Латиноамеркианского департамента МИД РФ.Первым городом, куда образец этого грунта был доставлен в рамках акции, стала Самара. Это - акция в ознаменование многолетних дружественных отношений России и Уругвая, который в своё время стал первой республикой Латинской Америки, установившей дипломатические отношения с Российской империей, и первым в Южной Америке установил дипотношения с СССР.«Далеко не каждый знает, но первый чемпионат мира по футболу не просто прошел в 1930 году в городе Монтевидео, а еще и был выигран Уругваем», - рассказал известный российский телеведущий Сергей Брилев, вручая фрагмент газона от имени ИББА самарскому футболисту, воспитаннику Центра подготовки футболистов «Крылья Советов» Никите Котину на стадионе «Самара Арена». – То есть, эта земля с «Сентенарио» приносит удачу стране-хозяйке первенства. В данном случае – России».Параллельно с проведением акции ИББА Сергей Брилев провел в Самаре уже очередную для себя в этом телесезоне съёмку для программы «Вести в субботу», пообщался с главой региона Дмитрием Азаровым, осмотрел самарские достопримечательности и ознакомился с работой индустрии гостеприимства.Подробности смотрите в специальном репортаже программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на канале Россия 9 июня 2018 года в 20.00 и на Россия 24 в 23.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба облправительства.