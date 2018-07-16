Самара попала в топ-7 ЧМ-2018 с лучшими болельщиками сборной России
16 июля 2018 12:28
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в каких городах Чемпионата мира-2018 лучшие болельщики сборной России по футболу и стоит ли России провести ЧМ-2023 по футболу среди женщин.
Сборная России впервые в своей истории вышла в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу. В Самаре сборная России играла с командой Уругвая 25 июня. На матче был аншлаг - 41 тысяча 970 болельщиков.
По данным исследования Tvil.ru, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Ростов-на-Дону названы городами ЧМ-2018 с самыми лучшими болельщикам сборной России.
По результатам соцопроса, Санкт-Петербург занял 1 место, набрав 26% голосов. На 2 месте - Москва (15% голосов). На 3 месте - Казань (13% голосов).
В первой пятерке городов ЧМ-2018 с лучшими болельщиками сбороной России также Сочи (9% голосов) и Ростов-на-Дону (9% голосов). В первую десятку вошли Нижний Новгород (7%), Самара (7%), Екатеринбург (6%), Волгоград (4%) и Калининград (2%)
По данным ФИФА, более 3 млн зрителей увидели матчи ЧМ-2018 на стадионах, плюс, более 6 млн человек посетили офицальные фан-зоны Чемпионата мира.
За Россию как страну-организатора ЧМ-2023 среди женщин высказалось 58% опрошенных в социальных сетях. За Австралию (12%), Индию (9%), Таиланд (7%), Японию и Южную Корею (по 6%). Чемпионат мира-2019 по футболу среди женщин пройдет во Франции.
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