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«Самара Арена» вошла в топ-10 самых заполняемых стадионов ЧМ-2018

10 июля 2018 09:16
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«Самара Арена» вошла в топ-10 самых заполняемых стадионов ЧМ-2018
Посещаемость шести матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» составила 248 тысяч 60 зрителей.

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг стадионов Чемпионата мира-2018 футболу по их заполняемости во время матчей ЧМ-2018.

Стадионы «Лужники» и «Спартак» в Москве (100% заполняемость), стадион «Фишт» в Сочи (99,4%), стадион «Санкт-Петербург» (99,3%), стадион «Нижний Новгород» (98,7%), «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону (98,5%), «Самара Арена» (98,5%), стадион «Калининград» (97,3%), «Екатеринбург Арена» (94,9%) и «Казань Арена» (93,4%) вошли в топ-10 стадионов Чемпионата мира-2018 по средней заполняемости арены во время матчей.
Средняя посещаемость матчей ЧМ-2018 составляет 45 тысяч 784 зрителя, а все 56 матчей с 14 июня по 7 июля посетили более 2 миллионов 747 тысяч зрителей.

Посещаемость шести матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» составила 248 тысяч 60 зрителей при вместимости стадиона на время Чемпионата равной 41 тысяча 970 зрителей.

Средняя заполняемость стадиона «Самара Арена» на ЧМ-2018 составила 98,5%.
Рейтинг стадионов составлен по результатам анализа их посещаемости и вместимости.
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Комментарии



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