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Самара - в топ-6 самых гостеприимных городов Чемпионата мира-2018 по футболу

4 июля 2018 12:15
148
Самара - в топ-6 самых гостеприимных городов Чемпионата мира-2018 по футболу
Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие города-организаторы Чемпионата мира-2018 являются самыми гостеприимными.

По данным исследования Tvil.ru, Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Екатеринбург признаны самыми гостеприимными городами ЧМ-2018 для туристов.

По результатам соцопроса, Санкт-Петербург занял 1 место, набрав 32% голосов. На 2 месте - Москва (14% голосов). На 3 месте - Сочи (12% голосов).

В первой пятерке самых гостеприимных для туристов городов ЧМ-2018 также Казань (9% голосов) и Екатеринбург (8% голосов). В первую десятку вошли Самара (7% голосов), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Волгоград - по 5% голосов и Калининград (3% голосов).

По данным FIFA, более 2,5 миллионов человек посетили матчи Чемпионата мира 2018 по футболу.

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