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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Самара - город ЧМ-2018 с топ-5 лучших фан-зон Фестиваля болельщиков FIFA

26 июня 2018 10:38
259
Самара - город ЧМ-2018 с топ-5 лучших фан-зон Фестиваля болельщиков FIFA
Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в каких городах Чемпионата мира 2018 по футболу самые лучшие фан-зоны Фестиваля болельщиков FIFA.
По данным исследования Tvil.ru, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Казань, Калининград и Ростов-на-Дону признаны городами Чемпионата мира-2018 с самыми лучшими фан-зонами для болельщиков.

По результатам опроса, на 3 месте - Самара с фан-зоной на площади Куйбышева и Нижний Новгород с фан-зоной на площади Минина и Пожарского - по 10% голосов.

На 2 месте - Санкт-Петербург с фан-зоной на Конюшенной площади c 17% голосов.

Москва с фан-зоной болельщиков ЧМ-2018 у МГУ на Воробьевых горах заняла 1 место, набрав 19% голосов.

На 5-6 месте - Екатеринбург с фан-зоной в ЦПКиО и Сочи с фан-зоной в Южном моле Морского порта - по 9% голосов.

На 7 месте - Волгоград с фан-зоной на Набережной 62-й армии - 7% голосов

На 8-10 месте - Казань с фан-зоной у центра семьи "Казан", Калининград с фан-зоной на Центральной площади и Ростов-на-Дону с фан-зоной на Театральной площади - по 6% голосов.

По данным FIFA, более 2,5 миллионов болельщиков посетили фан-зоны FIFA Fan Fest в городах ЧМ-2018 за первую неделю чемпионата.

В официальных фан-зонах ЧМ-2018 болельщики не только смотрят матчи Мундиаля в прямом эфире, но и бесплатно слушают выступления популярных музыкальных исполнителей, групп и DJ на открытом воздухе.

Фото: Дильдина Светлана.

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