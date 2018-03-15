Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, метель Водителей призывают быть внимательными на дорогах.
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, метель
В Волжском районе в ДТП погиб водитель, пассажир попал в больницу Машина перевернулась в кювет на газовую трубу.
В Волжском районе в ДТП погиб водитель, пассажир попал в больницу
Сбербанк и фонд «Обнаженные сердца» проведут в Москве благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца» Всего марафон пройдет в 54 городах России.
Сбербанк и фонд «Обнаженные сердца» проведут в Москве благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца»
Саратовский завод могут обанкротить из-за долгов Минобороны Завод задолжал банку 14,3 млн рублей.
Саратовский завод могут обанкротить из-за долгов Минобороны
В Самаре в ДТП пострадал трехлетний мальчик-пешеход Он госпитализирован в медицинское учреждение с травмами головы.
В Самаре в ДТП пострадал трехлетний мальчик-пешеход
Депутаты Самарской губернской думы требуют ускорить открытие улицы Луначарского
Депутаты Самарской губернской думы требуют ускорить открытие улицы Луначарского
Совместная делегация экспертов FIFA и оргкомитета «Россия-2018» посетит стадион «Самара Арена»
Совместная делегация экспертов FIFA и оргкомитета «Россия-2018» посетит стадион «Самара Арена»
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих людей на пожаре Предположительно пожар возник из-за непотушенной сигареты.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих людей на пожаре
сегодня  Четверг, 15 марта, 14:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/03:
USD 56.94
0
EUR 70.53
0.37
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

СМИ узнали о решении Футбольной ассоциации Англии по бойкоту ЧМ-2018

15 марта 2018 10:08
157
СМИ узнали о решении Футбольной ассоциации Англии по бойкоту ЧМ-2018
Футбольная ассоциация Англии (FA) провела совещание, посвященное возможному бойкоту чемпионата мира 2018 года.

Руководство ассоциации на совещании подчеркнуло, что чемпионат мира по футболу не является политическим событием, поэтому при принятии решения об участии в ЧМ-2018 не будет руководствоваться политическими соображениями. Однако бойкот возможен в том случае, если Министерство иностранных дел Англии придет к выводу, что в России безопасность игроков и членов английской делегации будет под угрозой. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 15 марта, на вопросы по поводу участия сборной Англии ответит тренер команды Гарет Саутгейт. Руководство FA настаивает на том, что Саутгейт при этом должен будет избежать политических комментариев.

О возможном бойкоте чемпионата мира заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Великобритании придется пересмотреть формат участия в чемпионате мира в случае, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Россия.
Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уточнила, что речь может идти только об отказе от поездки в России британских чиновников. Сборная Англии — единственная из британских команд, которая пробилась на ЧМ-2018 — на турнире выступит.

Британская газета Times сообщила, что власти Великобритании ведут переговоры с европейскими и американскими союзниками о бойкоте ЧМ-2018. При этом в случае с США речь может идти только об отказе от приезда в Россию чиновников, так как сборная этой страны не вышла на чемпионат мира.

В среду, 14 марта, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) выступило против бойкота турнира. «Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот. Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», — цитирует Гринделя агентство ТАСС со ссылкой на DPA.

Поддержал Гринделя и вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох. «Использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует нашим ценностям», — сказал Кох.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Всего на турнире выступит 32 команды, а матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре и Саранске.

Сборная Англии на первенстве попала в группу G, где также сыграют команды Бельгии, Панамы и Туниса. Англичане сыграют в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде, пишет РБК.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
15 марта 2018  12:58
Совместная делегация экспертов FIFA и оргкомитета «Россия-2018» посетит стадион «Самара Арена»
Совместная делегация экспертов FIFA и оргкомитета «Россия-2018» посетит стадион «Самара Арена»
Визит состоится 21 марта. ЧМ-2018
75
15 марта 2018  10:08
СМИ узнали о решении Футбольной ассоциации Англии по бойкоту ЧМ-2018
СМИ узнали о решении Футбольной ассоциации Англии по бойкоту ЧМ-2018
Футбольная ассоциация Англии (FA) провела совещание, посвященное возможному бойкоту чемпионата мира 2018 года.  ЧМ-2018
157
14 марта 2018  15:58
Основная цель визита – обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018.
Эксперты FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" посетят стадион "Самара Арена" 21 марта
Основная цель визита – обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018.  ЧМ-2018
234
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7004
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7542
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7397
Весь список
Спорт в регионе
15 марта 2018  11:43
В Самарской области 16 марта состоится региональный этап зимнего фестиваля ГТО
В Самарской области 16 марта состоится региональный этап зимнего фестиваля ГТО
Мероприятие пройдет на территории учебно-спортивного центра «Чайка». Спорт в регионе
144
14 марта 2018  22:51
В завершении состоялся матч звезд: на игровую площадку вышли политики, бизнесмены, парламентарии, деятели культуры.
Дмитрий Азаров принял участие в завершающем матче Фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре»
В завершении состоялся матч звезд: на игровую площадку вышли политики, бизнесмены, парламентарии, деятели культуры.  Спорт в регионе
383
14 марта 2018  22:26
Дмитрий Азаров‬ - один из самых популярных участников
В "МТЛ Арене" стартовал "Матч Звёзд" по баскетболу
Дмитрий Азаров‬ - один из самых популярных участников "Матча Звёзд" среди болельщиков.  Спорт в регионе
408
14 марта 2018  12:22
Четыре игрока БК «Самара» — кандидаты в сборную России
Четыре игрока БК «Самара» — кандидаты в сборную России
13 марта в Москве состоялось заседание Тренерского совета Российской федерации баскетбола по мужским сборным. Спорт в регионе
220
14 марта 2018  11:31
Стартовал фестиваль баскетбола
Стартовал фестиваль баскетбола "Звезды в Самаре"
Сегодня состоится прямая трансляция вечерней шоу-программы фестиваля. Спорт в регионе
208
14 марта 2018  10:09
В Самаре все еще не готов к работе каток
В Самаре все еще не готов к работе каток "МТЛ Арена 2"
Завершение работ по реконструкции планируется выполнить во втором полугодии 2018 года. Спорт в регионе
229
13 марта 2018  14:18
За награды боролись 56 сильнейших юношей и девушек континента (до 22 лет).
На первенстве Европы по настольному теннису серебро завоевала самарская спортсменка Валерия Щербатых
За награды боролись 56 сильнейших юношей и девушек континента (до 22 лет).   Спорт в регионе
1497
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
705
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
695
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
636
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1315
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
829
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
905
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1514
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
832
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4005
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2314
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2755
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2654
Весь список

Мероприятия
Самарские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену!
В Самарской области пройдет единый День открытых дверей по вопросам поддержки семьи, материнства и детства
В Самаре расскажут молодым родителям о мерах государственной поддержки семей с детьми
Весь список
Популярное
за сегодня

Врачи подмосковной больницы предупредили о невозможности помочь пациентам из-за нехватки лекарств и проблем с оборудованием

415

Лесопарк им. 60-летия Советской власти остается в руках бизнесмена

399

Жена Аршавина компенсировала убытки «Аэрофлоту» за задержку рейса

385
за неделю

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной"

53864

Появилось видео с выходкой Михаила Ефремова в Самаре во время спектакля "Не становись чужим" московского театра "Современник"

24148

Вертолет Владимира Путина улетел с площадки стадиона «Торпедо»

2745
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда