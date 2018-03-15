СМИ узнали о решении Футбольной ассоциации Англии по бойкоту ЧМ-2018
15 марта 2018 10:08
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Руководство ассоциации на совещании подчеркнуло, что чемпионат мира по футболу не является политическим событием, поэтому при принятии решения об участии в ЧМ-2018 не будет руководствоваться политическими соображениями. Однако бойкот возможен в том случае, если Министерство иностранных дел Англии придет к выводу, что в России безопасность игроков и членов английской делегации будет под угрозой. Об этом сообщает Daily Mail.
В четверг, 15 марта, на вопросы по поводу участия сборной Англии ответит тренер команды Гарет Саутгейт. Руководство FA настаивает на том, что Саутгейт при этом должен будет избежать политических комментариев.
О возможном бойкоте чемпионата мира заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Великобритании придется пересмотреть формат участия в чемпионате мира в случае, если выяснится, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Россия.
Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уточнила, что речь может идти только об отказе от поездки в России британских чиновников. Сборная Англии — единственная из британских команд, которая пробилась на ЧМ-2018 — на турнире выступит.
Британская газета Times сообщила, что власти Великобритании ведут переговоры с европейскими и американскими союзниками о бойкоте ЧМ-2018. При этом в случае с США речь может идти только об отказе от приезда в Россию чиновников, так как сборная этой страны не вышла на чемпионат мира.
В среду, 14 марта, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) выступило против бойкота турнира. «Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот. Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», — цитирует Гринделя агентство ТАСС со ссылкой на DPA.
Поддержал Гринделя и вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох. «Использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует нашим ценностям», — сказал Кох.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Всего на турнире выступит 32 команды, а матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре и Саранске.
Сборная Англии на первенстве попала в группу G, где также сыграют команды Бельгии, Панамы и Туниса. Англичане сыграют в Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде, пишет РБК.
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