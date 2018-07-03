Шейх Катара приехал в Самару, чтобы изучить наш опыт организации матчей Чемпионата мира
3 июля 2018 12:49
125
В понедельник, 2 июля, на «Самара Арене» состоялся очередной матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Сборная Бразили обыграла мексиканцев – 2:0.
На этом матче произошла очередная встреча главы Самарской области Дмитрия Азарова с президентом FIFA Джанни Инфантино, который в четвертый раз за Чемпионат мира посетил игру на «Самара Арене». По словам главы региона, руководитель футбольной ассоциации планирует приехать и на четвертьфинальную игру в субботу, 7 июля.
Добавим, что также в понедельник, 2 июля, Дмитрий Азаров на стадионе встретился с шейхом Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани. Главе азиатского государства был интересен опыт Самары в организации и проведении матчей ЧМ-2018. В 2022 году Катар будет принимать Чемпионат мира по футболу. Помимо этого, Дмитрий Азаров и Хамад бин Халифа Аль Тани обговорили перспективы сотрудничества азиатского государства и Самарской области, пишет "Самарская газета".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
3 июля 2018 12:49
Эта страна примет ЧМ по футболу в 2022 году. ЧМ-2018
124
3 июля 2018 09:57
Разместится Стена у одного из входов на Фестиваль. ЧМ-2018
162
3 июля 2018 09:41
6 июля в Казани сыграют сборные Бельгии и Бразилии. ЧМ-2018
154
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7309
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7834
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7655
Спорт в регионе
3 июля 2018 15:53
3 июля 2018 12:58
Он станет вторым подобным в областном центре. Спорт в регионе
124
2 июля 2018 12:33
Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию вокруг Академии футбола имени Юрия Коноплева. Спорт в регионе
233
2 июля 2018 09:55
Он дал полезные рекомендации ребятам и наставил на новые победы. Спорт в регионе
173
1 июля 2018 14:57
В 16:00 там начинается акция "Забей гол,фанат!". Спорт в регионе
367
1 июля 2018 14:48
Спорт в регионе
327
30 июня 2018 18:55
Они прошагали по дорожке стадиона «Труд» 12 часов подряд. Спорт в регионе
456
Видео
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
124
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1633
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2095
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
745
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
837
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
239
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2256
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1382
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2582
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
146
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
520
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
810
Мероприятия