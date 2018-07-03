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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Шейх Катара приехал в Самару, чтобы изучить наш опыт организации матчей Чемпионата мира

3 июля 2018 12:49
125
Шейх Катара приехал в Самару, чтобы изучить наш опыт организации матчей Чемпионата мира
Эта страна примет ЧМ по футболу в 2022 году.

В понедельник, 2 июля, на «Самара Арене» состоялся очередной матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Сборная Бразили обыграла мексиканцев – 2:0.

На этом матче произошла очередная встреча главы Самарской области Дмитрия Азарова с президентом FIFA Джанни Инфантино, который в четвертый раз за Чемпионат мира посетил игру на «Самара Арене». По словам главы региона, руководитель футбольной ассоциации планирует приехать и на четвертьфинальную игру в субботу, 7 июля.

Добавим, что также в понедельник, 2 июля, Дмитрий Азаров на стадионе встретился с шейхом Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани. Главе азиатского государства был интересен опыт Самары в организации и проведении матчей ЧМ-2018. В 2022 году Катар будет принимать Чемпионат мира по футболу. Помимо этого, Дмитрий Азаров и Хамад бин Халифа Аль Тани обговорили перспективы сотрудничества азиатского государства и Самарской области, пишет "Самарская газета".

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Комментарии



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