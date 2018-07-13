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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

С 16 июля начнется демонтаж самарской фан-зоны на площади Куйбышева

13 июля 2018 12:10
147
С 16 июля начнется демонтаж самарской фан-зоны на площади Куйбышева
Параллельно будет вестись демонтаж ограждений уставленных в центре города на время мундиаля.

Фан-зону на площади Куйбышева, которую за месяц работы посетили около 600 тысяч человек, начнут разбирать после завершения чемпионата мира по футболу.

Работы начнутся уже 16 июля в понедельник.

Параллельно будет вестись демонтаж ограждений уставленных в центре города на время мундиаля.

Соответственно постепенно будет сниматься с этих улиц и ограничения на движение автотранспорта, пишут Вести Самара.
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