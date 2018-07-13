С 16 июля начнется демонтаж самарской фан-зоны на площади Куйбышева
13 июля 2018 12:10
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Фан-зону на площади Куйбышева, которую за месяц работы посетили около 600 тысяч человек, начнут разбирать после завершения чемпионата мира по футболу.
Работы начнутся уже 16 июля в понедельник.
Параллельно будет вестись демонтаж ограждений уставленных в центре города на время мундиаля.
Соответственно постепенно будет сниматься с этих улиц и ограничения на движение автотранспорта, пишут Вести Самара.
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