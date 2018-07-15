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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Россияне назвали своего фаворита в финале ЧМ

15 июля 2018 11:20
247
Россияне назвали своего фаворита в финале ЧМ
Смотреть матч за первое место планируют 61% опрошенных.

Большая часть россиян будут болеть за сборную Хорватии на финальном матче чемпионата мира, при этом победу они предрекают команде Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишут "Известия".

Смотреть матч за первое место планируют 61% опрошенных, из которых 58% будут следить за ходом игры дома или на работе, 2% — в кафе или баре, 1% — в фан-зоне и на стадионе в Москве.

Около 35% респондентов поддерживают хорватских футболистов, 31% — французских.

Однако 41% опрошенных уверены, что чемпионом мундиаля станет Франция, 39% — что Хорватия.

Телефонный опрос был проведен 12 июля среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, сообщает «РИА Новости».

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что трансляции игр первенства смотрели 70% россиян, из них 41% следил исключительно за матчами национальной команды.

Финальный матч мирового первенства состоится 15 июля, на столичном стадионе «Лужники» встретятся сборные Франции и Хорватии.
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Комментарии



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