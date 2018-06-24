Роскосмос опубликовал шутливый ролик о ЧМ, в котором Роналду отдал пас на МКС
24 июня 2018 11:27
91
"На этот раз благодаря креативности фанатов и энтузиастов футбола на свет появился новый юмористический видеоролик, объединяющий космос и чемпионат мира по футболу! Разошедшееся по всему миру видео так называемого "паса из космоса" запало в душу болельщикам..." — говорится в сообщении Роскосмоса.
В видео присутствует оригинальный монтаж: после неудачного удара главной звезды португальской сборной Криштиану Роналду мяч проходит сильно выше ворот и улетает прямо в космос — на МКС, где его ловит космонавт Артемьев. Он делает обратный "пас", мяч возвращается на стадион и попадает в голову Роналду, который падает в штрафной соперника, пишет РБК.
Роскосмос отметил, что тема космоса на чемпионате мира, который проходит в эти дни в России, набирает обороты. "Космические мотивы использованы в официальной эмблеме турнира, где изображены иллюминаторы, через которые виден открытый космос, звезды и след отрывающейся от Земли и взмывающей вверх ракеты", — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Впервые в истории матчи турнира принимают 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.
Фото: РОСКОСМОС/roscosmos.ru
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
24 июня 2018 11:45
Сегодня в Самару приедет сборная Уругвая. ЧМ-2018
86
24 июня 2018 11:35
В субботу российские футболисты уже прилетели в Самару. ЧМ-2018
101
24 июня 2018 11:27
В нем были использованы фрагменты матча чемпионата мира по футболу Португалия — Марокко и съемки с МКС с участием космонавта Олега Артемьева. ЧМ-2018
90
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7258
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7789
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7617
Спорт в регионе
23 июня 2018 20:07
Глава региона Дмитрий Азаров пожелал мальчишкам успехов и вручил заветные трофеи - копию кубка мира по футболу. Спорт в регионе
363
23 июня 2018 12:18
Однако это предварительно, календарь сезона еще должен утвердить исполком РФС. Спорт в регионе
462
21 июня 2018 20:37
Спорт в регионе
561
21 июня 2018 19:11
"Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил... Спорт в регионе
322
21 июня 2018 11:40
Об этом заявил президент клуба Максим Симонов на сайте клуба. Спорт в регионе
251
20 июня 2018 16:56
Свое решение телекомментатор объяснил тем, что ему нужно «приступить к другой деятельности». Ранее, во вторник, 19 июня, о прекращении комментирования матчей... Спорт в регионе
370
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
491
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
575
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
120
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
82
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
82
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
605
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
74
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
473
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
759
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
925
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
666
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
2024
Мероприятия
На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"