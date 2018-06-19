Работает информационный канал стадиона "Самара Арена"

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Посетители матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в режиме реального времени могут узнавать последние новости о событиях на стадионе и возле него в дни матчей в каждом городе-организаторе. У всех 12 арен ЧМ-2018 есть собственные каналы в приложении Welcome2018, доступном для iOS и Android, а также в социальной сети ВКонтакте в сообществе Welcome2018, сообщает Минспорта Самарской области.Каналы стадионов также работают в мессенджере Viber, где сервис тестировался на протяжении двух месяцев во время тестовых матчей на аренах ЧМ-2018. Каналы стадионов помогают зрителям правильно подготовиться к посещению матча: например, они узнают, как работает стадион в день игры, какие предметы запрещено проносить с собой, где находятся и как работают камеры хранения и пропускные пункты для входа на стадион.Кроме того, с помощью этих каналов можно получить полную информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта и работе бесплатных шаттлов. Посетители матча также узнают, какие сервисы и развлечения будут доступны на «последней миле» перед стадионом и на самой арене: например, где можно сфотографироваться с Официальным Талисманом турнира волком Забивакой™, где проходят активации и конкурсы от Спонсоров ЧМ-2018 и Партнеров FIFA, как получить доступ к гольфкару (в случае если вы маломобильный зритель).Наконец, каналы стадионов расскажут зрителям о порядке выхода со стадиона и режиме работы общественного транспорта после окончания матча.Сервис реализован на двух языках, русском и английском, каналы стадионов будут работать на протяжении всего турнира. Для получения обновлений канала в приложении Welcome2018 необходимо зайти в раздел «Каналы стадионов» и выбрать необходимый стадион. В социальной сети ВКонтакте сервис реализуется с помощью чат-бота, разработанного специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Весь перечень каналов стадионов в мессенджере Viber, а также информация о других сервисах для зрителей доступны на сайте welcome2018.com.Канал "Самара Арены" vb.me/smr_stadium