Путин поздравил Макрона с победой сборной Франции в полуфинале ЧМ-2018
11 июля 2018 09:55
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Владимир Путин по телефону поздравил французского коллегу Эмманюэля Макрона с победой сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, президент России приветствовал по телефону короля бельгийцев Филиппа, который также присутствовал на матче. Путин отметил, что «бельгийская сборная на протяжении всего турнира демонстрировала высококлассный футбол», передает Радио Маяк.
Во вторник футболисты сборной Франции первыми завоевали путевку в финал чемпионата мира. В полуфинальном матче, который прошёл в Петербурге, французы одержали победу над национальной командой Бельгии – 1:0.
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